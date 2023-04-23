Посла Китая во Франции призвали признать персоной нон грата из-за слов о Крыме

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Около 80 европейских депутатов написали письмо, в котором они просят признать посла Китая во Франции Лю Шайе персоной нон грата после его слов о Крыме. Обращение в воскресенье, 23 апреля, опубликовала газета Le Monde.

По мнению депутатов, поведение посла является неприемлемым. Кроме того, они считают, что заявление Лю Шайе нарушает международное право и представляет угрозу европейской безопасности.

— Посол Шайе публично подтвердил, что бывшие советские республики не имеют никакого действующего статуса в международном праве, отметив, что не существует никакого международного соглашения, которое может конкретизировать их статус, — говорится в тексте.

Такие высказывания, как считают парламентарии, выходят за рамки приемлемого дипломатического дискурса, передает Le Monde.

В издании Business Insider пришли к выводу, что прошедшая встреча президента Российской Федерации Владимира Путина с министром обороны КНР Ли Шанфу — «демонстрация среднего пальца США», поскольку это можно расценивать как геополитическую координацию России и Китая в Европе и Азии, а также их действующее и будущее направление военного сотрудничества.