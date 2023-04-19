Business Insider: Встреча Путина с помощником Си Цзиньпина — «средний палец» для США

Фото: Администрация президента РФ

Прошедшая встреча президента Российской Федерации Владимира Путина с министром обороны Китайской Народной Республики Ли Шанфу является «демонстрацией среднего пальца Соединенным Штатам Америки». Такое мнение выразило издание Business Insider.

Китайский министр побывал в Кремле 16 апреля. Он рассказал, что специально выбрал Россию первой страной для зарубежного визита после того, как был назначен главой министерства обороны.

В издании напомнили, что США наложили на Шанфу санкции еще в 2018 году. Встречу Путина с ним можно расценивать как геополитическую координацию России и Китая в Европе и Азии, а также их действующего и будущего направления военного сотрудничества, пишет Business Insider.

По итогам визита Владимир Путин отметил, что хорошее развитие отношений между странами идет по всем направлениям. Речь идет в том числе и о линии военных ведомств.

Ли Шанфу добавил, что отношения между Россией и Китаем превосходят военно-политические союзы времен холодной войны. Несмотря на крупнейшие за последние 100 лет изменения в мире, оба государства трудятся над повышением благосостояния собственного народа.