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Министр обороны КНР Ли Шанфу: Отношения с РФ превосходят военно-политические союзы холодной войны

Лейла Алиева
В мире
Министр обороны КНР Ли Шанфу: Отношения с РФ превосходят военно-политические союзы холодной войны
Фото: shutterstock

Отношения между Россией и Китаем превосходят военно-политические союзы времен холодной войны. Об этом заявил министр обороны КНР Ли Шанфу во время встречи с российским президентом Владимиром Путиным.

— Мы активно развиваем сотрудничество в практических областях, и наши отношения уже вступили в новую эпоху. На протяжении 13 лет КНР является главным торговым партнером России. Развивая отношения, мы понимаем ту ответственность, которая лежит на наших странах, — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Глава минобороны Китая также добавил, что несмотря на крупнейшие за последние 100 лет изменения в мире, оба государства трудятся над повышением благосостояния собственного народа.

О встрече Путина и Шанфу, которая состоялась 16 апреля, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В ходе переговоров глава российского государства отметил, что между КНР и РФ по всем направлениям идет очень хорошее развитие отношений. Путин подчеркнул, что в России рады видеть министра обороны Китая, и выразил уверенность, что его визит пройдет на самом высоком уровне.

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