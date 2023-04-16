Путин высоко оценил развитие взаимодействия с Китаем по военной линии

Фото: Администрация президента РФ

Россия и Китай активно сотрудничают по линии военных ведомств. Об этом в воскресенье, 16 апреля, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с членом Государственного совета, министром обороны КНР Ли Шанфу.

— Между нашими странами по всем направлениям идет очень хорошее развитие отношений. Но и по линии военных ведомств мы работаем также активно, регулярно обмениваемся полезной для нас информацией, сотрудничаем в сфере военно-технического взаимодействия, проводим совместные учения, — заявил глава государства.

Путин подчеркнул, что в России рады видеть министра обороны Китая, и выразил уверенность, что его визит пройдет на самом высоком уровне, передает официальный сайт Кремля.

О встрече Путина и Шанфу, которая состоялась 16 апреля, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Недавно Китай заявил о готовности к обсуждению урегулирования украинского кризиса с Европейским союзом. Официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Мао Нин отметила, что Пекин не является участником конфликта и выступает с активной поддержкой мирного решения конфликта.

Президент Украины Владимир Зеленский должен согласиться на мирное урегулирование конфликта с Россией, пока он еще хоть что-то решает. Об этом заявил журналист китайского издания South China Morning Post Дэниел Ковани.