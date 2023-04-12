SCMP: В Китае выдвинули ультиматум Зеленскому

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Президент Украины Владимир Зеленский должен согласиться на мирное урегулирование конфликта с Россией, пока он еще хоть что-то решает. Об этом заявил журналист китайского издания South China Morning Post Дэниел Ковани.

— Украинским лидерам нужно проглотить свою гордость и заключить мир до того, как исчезнут последние рычаги давления, и у них не будет никакого права голоса при определении окончательного исхода конфликта и его последствий, — написал он.

В статье отмечается, что у ВСУ заканчиваются снаряды, а производственные мощности Запада не позволяют обеспечивать необходимую степень военной поддержки.

— Несмотря на свои обещания, западные политики могут оказаться не в состоянии выписать чек, на который надеется Зеленский, — высказался обозреватель.

4 апреля официальный представитель МИД Китая Мао Нин заявила, что Пекин готов к обсуждению урегулирования украинского кризиса с Европейским союзом. Она отметила, что КНР не является участником конфликта. При этом Пекин выступает с активной поддержкой мирного урегулирования кризиса.