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Столичный «Локомотив» вырвал ничью в концовке дерби с ЦСКА

Евгений Силаев
Спорт
Столичный «Локомотив» вырвал ничью в концовке дерби с ЦСКА
Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Московский футбольный клуб «Локомотив» смог уйти от поражения против столичного ЦСКА в концовке встречи. Матч прошел в воскресенье, 23 апреля, на ВЭБ Арене.

«Армейцы» повели в счете на 22-й минуте благодаря голу Антона Заболотного. Под конец первого тайма с поля был удален защитник «Локомотива» Марио Митай.

Несмотря на это, «железнодорожники» смогли уйти от поражения. Счет на 87-й минуте сравнял Вильсон Изидор.

Теперь в активе ЦСКА значится 45 очков. «Армейцы» делят третью строчку с московским «Спартаком», который 24 апреля сыграет против «Краснодара». В свою очередь «Локомотив» с 29 баллами расположился на 10-м месте в турнирной таблице.

Клуб первой лиги «Акрон» из Тольятти обыграл четыре московские команды подряд в нынешнем розыгрыше Кубка России по футболу. В предыдущих раундах команда из Самарской области одержала победы над столичными «Торпедо», «Локомотивом» и «Динамо».

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