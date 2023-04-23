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AFP: В Кении нашли 47 тел погибших от голода последователей религиозного культа

Юлия Курганова
В мире
AFP: В Кении нашли 47 тел погибших от голода последователей религиозного культа
Фото: Pixabay

Количество найденных тел в рамках расследования дела о гибели последователей культа в Кении увеличилось до 47 человек. Об этом сообщило в воскресенье, 23 апреля, агентство France Press со ссылкой на полицию.

— Сегодня мы эксгумировали еще 26 тел, таким образом общее количество тел достигло 47, сообщил начальник уголовного розыска в городе Малинди на юго-востоке Кении.

Ранее канал Citizen TV передавал об обнаружении полицейскими 39 тел в рамках расследования таинственной истории с религиозным культом. Его пастор Макензи Нтенге якобы призывал людей морить себя голодом, чтобы «встретиться с Иисусом». В апреле его задержали после обнаружения тел четырех человек, которые погибли при схожих обстоятельствах. В марте он уже был задержан в связи с гибелью двоих детей, но позже его освободили под залог в 10 тысяч шиллингов (около 74 американских долларов), передает РИА Новости.

В январе сообщалось, что москвичи недоверчиво отзываются об Островском ставропигиальном женском монастыре, подозревая, что это секта. Жители деревни Острово признали, что в последнее время соседство с монастырем им не докучает, но затворничество и странные порядки в обители заставляют их думать о том, что это секта.

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