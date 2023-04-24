Топ-10 продуктов, которые усиливают аллергию на пыльцу

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Людям, у которых есть аллергия на пыльцу, стоит отказаться от некоторых продуктов, чтобы избежать усиления болезненных реакций организма. Об этом «Вечерней Москве» рассказала диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, некоторые продукты вызывают перекрестную аллергию. Их необходимо исключить из рациона.

— Нужно стараться исключить из рациона продукты, которые содержат пыльцу. Например, мед и прополис. Также аллергия может быть на косточковые плоды. К ним относятся яблоки, сливы, абрикосы, персики. А пасленовые растения, такие как томаты, баклажаны и картофель, тоже лучше исключить из рациона, — объяснила собеседница «ВМ».

Важно понимать, что в период цветения данные продукты могут усугубить аллергические реакции. При этом в обычное время их употребление может быть абсолютно безвредным.

— Например, в период обострения аллергии орехи могут спровоцировать усиление поллиноза. А в другое время человек может их есть в любом количестве. То есть во время цветения лучше полностью отказаться от такого рода продуктов, — подчеркнула Соломатина.

Так, по словам диетолога, в топ-10 продуктов, усиливающих аллергию на пыльцу, входят: мед, прополис, абрикосы, персики, яблоки, сливы, баклажаны, томаты, картофель и орехи.

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