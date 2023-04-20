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Приметы и советы

Проблема во сне: врач рассказала, как быстро снизить тягу к сладкому

Игорь Синельников

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Проблема во сне: врач рассказала, как быстро снизить тягу к сладкому
Фото: Pixabay

Причины повышенной тяги к сладкому могут быть разными. Например, одна из причин — нехватка сна, в этом случае необходимо нормализовать режим. Об этом «Вечерней Москве» рассказала диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, нередко желание есть сладкое проявляется из-за эмоционального состояния.

— Люди часто едят сладкое на фоне тревожности или хандры. При употреблении сладкого вырабатывается дофамин, и это инстинкт, вырабатывавшийся столетиями: как только человек находит сладкое, организм посылает гормон поощрения. Этот гормон, с одной стороны, успокаивает, с другой — дает некоторое приятное возбуждение. Поэтому прежде всего нужно нормализовать эмоциональный фон, — уверена собеседница «ВМ».

Кроме того, когда человек недосыпает или ложится слишком поздно, у него вырабатывается слишком много утреннего гормона кортизола, отметила Соломатина. В результате организм будет активно требовать энергетическую еду, и самым простым вариантом будет сахар. Поэтому не менее важно исключить проблемы со сном, подчеркнула врач.

Провоцировать тягу к сладкому может дефицит определенных веществ, заметила собеседница «ВМ».

— В достаточном количестве необходим хром. Хорошо помогают добавки с хромом, за пару недель их употребления тяга к сладкому у большинства людей проходит. Необходимо употреблять магний, который улучшает эмоциональное состояние. Магний содержится в орехах, семечках, зеленых овощах, салатах и так далее. Провоцировать желание есть сладкое может нехватка йода. В этом случае помогают морская рыба и водоросли, — рассказала диетолог.

По словам эксперта, пищевые привычки формируются приблизительно за несколько недель, но также быстро человек способен их изменить. Если максимально исключить сладости из рациона, в первые два-три дня могут возникнуть чувство ломки, усталость, головная боль и раздражительность. Избежать этого можно, если уменьшать количество сахара постепенно, пояснила Соломатина.

В некоторых случаях организм можно «обмануть», заметила специалист.

— Хорошо помогает отказаться от употребления сладкого рассасывание шоколада. Нужно взять кусочек максимально горького шоколада, рассасывать его во рту и представлять, будто это целая огромная плитка. Кому-то помогает какао с молоком и каким-то сахарозаменителем. Но увлекаться этим не нужно, потому что у многих сахарозаменители вызывают аппетит, — заключила эксперт.

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