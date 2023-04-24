Участники «Московского долголетия» встретились с музыкантом Сергеем Жилиным

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Участники проекта «Московское долголетие» встретились с руководителем оркестра «Фонограф-симфоджаз» музыкантом Сергеем Жилиным. Об этом в понедельник, 24 апреля, сообщил заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимир Филиппов.

Мероприятие прошло в рамках спецпроекта «Добрый автобус», его посетили свыше 400 горожан старшего поколения.

— В этом году в честь пятилетия проекта «Московское долголетие» мы вместе с коллегами из столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры подготовили для участников, которые с нами все эти годы, еще одну новинку — творческие встречи с известными культурными деятелями, — рассказал Филиппов.

Во время встреч участники могут пообщаться с любимыми артистами, посетить театры, музеи и уникальные концертные площадки. Сергей Жилин выступил с концертной программой, а после этого пообщался представителями старшего поколения, передает официальный сайт мэра Москвы.

В центрах московского долголетия начался масштабный городской конкурс «Лидер клуба — 2023». Участники состязания смогут рассказать о себе, проявить наилучшие качества, провести мастер-классы и поделиться опытом с другими.