Тело младенца с ножевыми ранениями нашли в туалете электропоезда в районе шоссе Фрезер

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Москва, шоссе Фрезер Карта всех событий

В районе шоссе Фрезер в туалете вагона электропоезда обнаружили тело новорожденного мальчика с множественными ножевыми ранениями. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в понедельник, 24 апреля.

В настоящее время правоохранители устанавливают личность женщины, которая родила малыша.

— Лефортовская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки и принятие процессуального решения, в том числе о возбуждении уголовного дела по факту убийства матерью новорожденного ребенка, — заключила Нефедова.

Другой младенец погиб от рук матери на западе столицы. Женщина родила ребенка в квартире, но не хотела его воспитывать, поэтому выбросила новорожденного в мусорный контейнер.