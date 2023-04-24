Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Тело младенца с ножевыми ранениями нашли в туалете электропоезда в районе шоссе Фрезер

Лейла Алиева
Происшествия
Тело младенца с ножевыми ранениями нашли в туалете электропоезда в районе шоссе Фрезер
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Москва, шоссе Фрезер Карта всех событий

В районе шоссе Фрезер в туалете вагона электропоезда обнаружили тело новорожденного мальчика с множественными ножевыми ранениями. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в понедельник, 24 апреля.

В настоящее время правоохранители устанавливают личность женщины, которая родила малыша.

— Лефортовская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки и принятие процессуального решения, в том числе о возбуждении уголовного дела по факту убийства матерью новорожденного ребенка, — заключила Нефедова.

Другой младенец погиб от рук матери на западе столицы. Женщина родила ребенка в квартире, но не хотела его воспитывать, поэтому выбросила новорожденного в мусорный контейнер.

Район Лефортово Москва Дети Прокуратура Убийства
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Ян Арт
Ян Арт

Почему кредитный пузырь в России продолжает надуваться

Никита Михалков
Никита Михалков

Чем удивит 45-й Московский международный кинофестиваль

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Не бойтесь радоваться

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Жесткий кризис соседских отношений: кошатники против птичников

Никита Миронов
Никита Миронов

Украинки отбивают мужей у чопорных леди

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Монархия та, да не та: как пройдет коронация Карл III

Максим Горохов
Максим Горохов

Движение доноров набирает обороты

Все мнения
О проекте