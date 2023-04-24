Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Овчинский: Шесть московских промкомпаний встретятся с байерами из Саудовской Аравии

Полина Французова
Город
Овчинский: Шесть московских промкомпаний встретятся с байерами из Саудовской Аравии
Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики

Шесть столичных промышленных компаний станут участниками бизнес-миссии в Саудовскую Аравию. Мероприятие пройдет в рамках выездного экспортного форума ИННОПРОМ в конце мая. Специалисты Центра «Моспром» организуют 60 целевых встреч с крупнейшими зарубежными байерами и дистрибьюторами на Ближнем Востоке. Об этом в понедельник, 24 апреля, рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

— Саудовская Аравия — важный экономический партнер России в регионе Ближнего Востока. Для Москвы эта страна — перспективное направление для экспорта отечественной промышленной продукции. С целью налаживания долгосрочного партнерства с потенциальными контрагентами Центр «Моспром» организовал бизнес-миссию, в программе которой запланировано 60 встреч московских промышленников с зарубежными байерами, — сообщил Овчинский.

Мероприятия состоятся с 29 по 31 мая в рамках выездного экспортного форума ИННОПРОМ.

Участие в бизнес-миссии примут разработчик современной продукции по обеспечению антитеррористической безопасности, изделий из кварцевого стекла, производитель 3D-принтеров, силовых и контрольных кабелей, высокопроизводительных процессорных ядер и аналогово-цифровых систем, а также производитель препаратов для инъекционной эстетической медицины и профессиональной косметологии.

Центр «Моспром» занимается индивидуальной поддержкой экспортеров. Его эксперты анализируют целевые рынки для производителей и проводят индивидуальную аналитику, которая помогает определить наиболее эффективную стратегию выхода компании на зарубежные рынки.

Владислав Овчинский Москва Саудовская Аравия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Ян Арт
Ян Арт

Почему кредитный пузырь в России продолжает надуваться

Никита Михалков
Никита Михалков

Чем удивит 45-й Московский международный кинофестиваль

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Не бойтесь радоваться

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Жесткий кризис соседских отношений: кошатники против птичников

Никита Миронов
Никита Миронов

Украинки отбивают мужей у чопорных леди

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Монархия та, да не та: как пройдет коронация Карл III

Максим Горохов
Максим Горохов

Движение доноров набирает обороты

Все мнения
О проекте