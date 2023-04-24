Овчинский: Шесть московских промкомпаний встретятся с байерами из Саудовской Аравии

Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики

Шесть столичных промышленных компаний станут участниками бизнес-миссии в Саудовскую Аравию. Мероприятие пройдет в рамках выездного экспортного форума ИННОПРОМ в конце мая. Специалисты Центра «Моспром» организуют 60 целевых встреч с крупнейшими зарубежными байерами и дистрибьюторами на Ближнем Востоке. Об этом в понедельник, 24 апреля, рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

— Саудовская Аравия — важный экономический партнер России в регионе Ближнего Востока. Для Москвы эта страна — перспективное направление для экспорта отечественной промышленной продукции. С целью налаживания долгосрочного партнерства с потенциальными контрагентами Центр «Моспром» организовал бизнес-миссию, в программе которой запланировано 60 встреч московских промышленников с зарубежными байерами, — сообщил Овчинский.

Мероприятия состоятся с 29 по 31 мая в рамках выездного экспортного форума ИННОПРОМ.

Участие в бизнес-миссии примут разработчик современной продукции по обеспечению антитеррористической безопасности, изделий из кварцевого стекла, производитель 3D-принтеров, силовых и контрольных кабелей, высокопроизводительных процессорных ядер и аналогово-цифровых систем, а также производитель препаратов для инъекционной эстетической медицины и профессиональной косметологии.

Центр «Моспром» занимается индивидуальной поддержкой экспортеров. Его эксперты анализируют целевые рынки для производителей и проводят индивидуальную аналитику, которая помогает определить наиболее эффективную стратегию выхода компании на зарубежные рынки.