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Mash: Начиненный взрывчаткой беспилотник упал в Подмосковье

Лейла Алиева
Происшествия
Mash: Начиненный взрывчаткой беспилотник упал в Подмосковье
Фото: shutterstock

В подмосковном поселке Воровское, которое расположено неподалеку от Ногинска, упал беспилотник, начиненный взрывчаткой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что инцидент произошел днем в воскресенье, 23 апреля. Трехметровый дрон-камикадзе весом около 85 килограммов при падении зацепился за деревья. Обломки беспилотника увидели местные жители и вызвали спецслужбы.

По данным Mash, БПЛА похож на украинский UJ-22 Airborne, внутри были обнаружены канадские взрывные заряды M112. Максимальная скорость беспилотника составляет до 180 километров в час, а дальность полета — около 800 километров, то есть, теоретически, он мог прилететь со стороны Украины.

Похожий инцидент произошел недавно в Тульской области. В Щекинском районе беспилотник без опознавательных знаков упал в лес.

Подмосковье Беспилотники Взрывные устройства
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