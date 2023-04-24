Московский производитель лифтов перешел на собственное производство комплектующих

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Столичный производитель лифтов АО «Мослифт» приступил к выпуску собственных комплектующих после ухода иностранных предприятий с российского рынка. Об этом в понедельник, 24 апреля, сообщили в пресс-службе департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы.

Уточняется, что первая партия уже выпущена, а до конца апреля продукция московской компании полностью заменит импортные аналоги.

В пресс-службе рассказали, что без вводного устройства не работает ни одна электроустановка. Оно представляет собой электротехническое оборудование, предназначенное для подачи и снятия напряжения с питающих линий на вводе в лифт.

Отечественное устройство отличается простотой, функциональностью, технологичностью и безопасностью. Также его можно быстро смонтировать на стене машинного помещения лифта, передает официальный сайт мэра Москвы.

На отечественное сырье полностью перешел и столичный производитель нетканых материалов «Монтем», который запустил производство дисковых водных фильтров. Применение дисковых фильтров является одним из способов, который применяют для доочистки городских и промышленных сточных вод.