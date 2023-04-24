Врач Большакова призвали дачников вакцинироваться от столбняка

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Взрослым, которые последние 10 лет не вакцинировались от столбняка, стоит это сделать перед началом летнего сезона. Об этом сообщила заместитель главного врача по эпидемиологическим вопросам центра медицинской профилактики департамента здравоохранения столицы Людмила Большакова.

— Вакцинация — единственная мера защиты от столбняка. Прививку необходимо делать всем взрослым раз в 10 лет, особенно людям из групп риска. Особенно это важно сейчас, перед дачным сезоном, на который традиционно приходится период данного заболевания, — пояснила она.

По словам специалиста, к группе риска относятся дачники и работники сельского хозяйства, так как возбудитель столбняка чаще всего встречается в почве или на загрязненных землей предметах. В большинстве случаев непривитые люди погибают, поэтому важно своевременно пройти вакцинацию от заболевания, предупредила Большакова в беседе с РИА Новости.

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