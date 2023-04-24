Владимир Ефимов: Столичный фармацевтический завод увеличит производственные площади почти в полтора раза

Фото: пресс-служба Комплекса экономической политики Москвы

Московская биотехнологическая компания расширит производственные площади почти в полтора раза — до 6,6 тысячи квадратных метров. Об этом в понедельник, 24 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— За последний год в ряде обрабатывающих отраслей значительно снизилась конкуренция со стороны зарубежных компаний. Это стимулировало столичную промышленность перейти к наращиванию инвестиционной активности, расширению существующих и созданию новых производственных площадок, — сказал он.

Так, биотехнологическая компания «Фирн М» построит цех рядом с действующим заводом, что увеличит производственные площади на более чем 40 процентов. На текущий момент свыше 200 предприятий в столице заняты производством лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский отметил, что с начала 2023 года в Москве выпущено на 51,6 процента больше лекарственных средств по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По словам генерального директора предприятия Николая Кириллова, спрос на выпускаемые лекарства позволяет активно модернизировать и развивать производство, а также расширять площадку.

21 апреля Овчинский сообщил, что столичный производитель реагентов для лабораторной диагностики «Амплитек» планирует в 2023 году зарегистрировать около 20 новых наборов реагентов собственной разработки, расширив ассортимент вдвое.