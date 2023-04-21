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Овчинский: В Москве увеличат ассортимент реагентов для лабораторной диагностики

Полина Французова
Город
Овчинский: В Москве увеличат ассортимент реагентов для лабораторной диагностики
Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики

Столичный производитель реагентов для лабораторной диагностики «Амплитек» планирует в 2023 году зарегистрировать около 20 новых наборов реагентов собственной разработки, расширив ассортимент вдвое. Об этом в пятницу, 21 апреля, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Сегодня одна из важнейших областей в сфере импортозамещения — медицина. Столичные промышленники активно работают в этом направлении, разрабатывая новые собственные технологий, которые позволяют обеспечить стабильные поставки необходимых населению лекарств и изделий медицинского назначения.

— Не менее важной остается работа в области лабораторной диагностики. Один из столичных производителей выпускает уже около 20 видов наборов реагентов и в 2023 году планирует подать на регистрацию еще столько же, — рассказал Владислав Овчинский.

Как добавил глава ведомства, производитель готовит к подаче и ожидает решение по получению регистрационных удостоверений на комплексные ОРВИ и кишечные панели, а также на наборы для исследования ряда других заболеваний.

В компании отметили, что разработанное на предприятии комплексное решение позволяет автоматизировать ПЦР-лабораторий.

— Роботизированная станция позволяет проводить подготовку образцов перед исследованием и полностью исключить ручной труд в лабораторных процессах. Компания разрабатывает и наборы реагентов, совместимые со средствами автоматизации, — уточнил гендиректор компании Андрей Ходяков.

До 90 процентов компонентов роботизированной станции составляют материалы отечественного производства. Разработка позволит заместить на отечественном рынке зарубежные аналоги роботизированных систем для ПЦР-диагностики.

Сегодня более 200 предприятий города занято производством изделий медицинского назначения и лекарственных препаратов. Отрасли доступен широкий пул мер поддержки, включающий более 20 системных инструментов, а также ряд антикризисных механизмов. Столичные производители лекарств и медицинских изделий активно обращаются за получением субсидий и льготных кредитов. Кроме этого, многие из них получают налоговые льготы благодаря статусам — например промышленного комплекса или резидента столичной особой экономической зоны.

Медицина Владислав Овчинский Москва
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