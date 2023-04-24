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Сергунина пригласила студентов на интенсив «Твой старт в туризме»

Евгений Силаев
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Сергунина пригласила студентов на интенсив «Твой старт в туризме»
Фото: Пресс-служба Мостуризма

В Москве стартовала регистрация на участие в интенсиве «Твой старт в туризме», подать заявки можно до 23 мая. Об этом в понедельник, 24 апреля, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— Участников интенсива ждут вебинары с ведущими представителями сферы гостеприимства, занятия с наставниками, экскурсии и практика. Тех, кто покажет лучшие результаты, пригласят на стажировку в туристические компании, отели, экскурсионные бюро, музеи и парки Москвы, — рассказала Сергунина.

Отмечается, что курс продлится пять-шесть месяцев и будет разделен на два блока. Сначала участники узнают о популярных направлениях в индустрии путешествий, а также о необходимых для этого навыках.

Затем молодым людям предложат выбрать специальность для обучения. Среди них: «Отельный бизнес», «Туроператорская деятельность», «MICE-сегмент» (организация и проведение корпоративных мероприятий), «Экскурсионная работа», «Собственный бизнес». Всего в рамках подготовки запланировано 30 вебинаров и 10 экскурсий.

Специалисты модернизировали приложение «Узнай Москву», добавив в него новые возможности и обновив интерфейс, сообщила Сергунина.

В частности, при вводе запроса в поисковую строку система предлагает варианты, не дожидаясь полного набора слова. Также в приложении можно задать радиус от местонахождения и фильтры, позволяющие найти интересующий объект.

Наталья Сергунина Москва Туризм
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