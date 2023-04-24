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Новая детско-взрослая поликлиника открылась в районе Солнцево

Лейла Алиева
Город
Новая детско-взрослая поликлиника открылась в районе Солнцево
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков
Москва, улица Юлиана Семёнова, 2 Карта всех событий

Новая детско-взрослая поликлиника открылась в столичном районе Солнцево. Об этом в понедельник, 24 апреля, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— Теперь получать медпомощь здесь будут 43 тысячи пациентов — 36 тысяч взрослых и семь тысяч детей и подростков. Это уже 10-я поликлиника, построенная по новому московскому стандарту, которую мы открыли для москвичей, — рассказала она.

Новое пятиэтажное здание расположено на улице Юлиана Семенова, дом 2. В медучреждении установили современно оборудование. Так, во взрослом блоке расположен диагностический цифровой комплекс для рентгенографии и томографии, а в детском — УЗИ-сканеры, электрокардиографы, аппарат для исследования функции внешнего дыхания, передает официальный сайт мэра Москвы.

В районе Солнцево также идет строительство жилья, социальных и спортивных объектов. Например, летом планируется завершить реконструкцию кинотеатра «Солнцево», а в новостройку по реновации на Родниковой, 5а скоро переедут 370 семей.

Анастасия Ракова Район Солнцево Больницы
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