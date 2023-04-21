Собянин рассказал о развитии транспортной, социальной и досуговой инфраструктуры Солнцева

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Москва, Родниковая улица, 5А Карта всех событий

В столичном районе Солнцево активно идет строительство жилья, социальных и спортивных объектов, а также развивается городской транспорт. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 21 апреля.

— Недавно сдали новостройку на Родниковой, 5а. В нее переедут 370 семей. Пять квартир сделаны специально для маломобильных людей. В 2025 году построим рядом школу для 300 учеников, — отметил глава города.

Помимо этого, на улице Юлиана Семенова, 2, в понедельник, 24 апреля, откроется детско-взрослая поликлиника. Медицинскую помощь здесь смогут получить 43 тысячи горожан.

В рамках программы «Мой район» в прошлом году специалисты привели в порядок парк 60-летия Октября, где появился современный скейт-парк и мини-амфитеатр. Также летом планируется завершить реконструкцию кинотеатра «Солнцево», написал Собянин в своем Telegram-канале.

Глава города ранее рассказал о благоустройстве трех районов на востоке Москвы. По его словам, в районах Перово, Новогиреево и Вешняки уже обустроены зеленые зоны, скверы и парки.