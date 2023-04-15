Сергей Собянин рассказал о благоустройстве трех районов на востоке Москвы

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В районах Перово, Новогиреево и Вешняки на востоке столицы обустроены зеленые зоны, скверы и парки. Об этом в субботу, 15 апреля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Уже выполнены работы по реабилитации Кусковского лесопарка, сейчас идет реставрация усадьбы «Кусково». В жилых кварталах обустроены зеленые зоны, скверы и парки. Скоро приведем в порядок десятки дворов, — отметил глава города.

Мэр Москвы добавил, что в районах модернизируются медицинские учреждения. Так, завершается строительство ведущего онкологического стационара города, а также готовится к открытию флагманский центр Клинической больницы им. О. Филатова.

Кроме того, в Вешняках состоялось открытие Центра московского долголетия. Также специалисты возвели несколько спортивных объектов и восстановили стадион «Авангард». В районах ремонтируются культурные центры и школы искусств, строятся музыкальные школы, написал Собянин в своем блоге.

Также стало известно о создании многофункционального общественного пространства около станций Большой кольцевой линии метро. В частности, там появились парки и скверы, спортивные площадки и велодорожки, пункты общественного питания, а также различные коммерческие объекты.