Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Сергей Собянин рассказал о благоустройстве трех районов на востоке Москвы

Никита Худяков
Город
Сергей Собянин рассказал о благоустройстве трех районов на востоке Москвы
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В районах Перово, Новогиреево и Вешняки на востоке столицы обустроены зеленые зоны, скверы и парки. Об этом в субботу, 15 апреля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Уже выполнены работы по реабилитации Кусковского лесопарка, сейчас идет реставрация усадьбы «Кусково». В жилых кварталах обустроены зеленые зоны, скверы и парки. Скоро приведем в порядок десятки дворов, — отметил глава города.

Мэр Москвы добавил, что в районах модернизируются медицинские учреждения. Так, завершается строительство ведущего онкологического стационара города, а также готовится к открытию флагманский центр Клинической больницы им. О. Филатова.

Кроме того, в Вешняках состоялось открытие Центра московского долголетия. Также специалисты возвели несколько спортивных объектов и восстановили стадион «Авангард». В районах ремонтируются культурные центры и школы искусств, строятся музыкальные школы, написал Собянин в своем блоге.

Также стало известно о создании многофункционального общественного пространства около станций Большой кольцевой линии метро. В частности, там появились парки и скверы, спортивные площадки и велодорожки, пункты общественного питания, а также различные коммерческие объекты.

Благоустройство Район Новогиреево Сергей Собянин Район Вешняки Район Перово
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Зачем в современном мире нужны субботники

Никита Миронов
Никита Миронов

Почему самокаты — это будущее мегаполисов

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Вопросы могут придумать жители: как будет проходить краеведческий диктант «Московский код»

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Принимая Христа

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Импортозамещение работает не только в промышленности, но и в культуре

Никита Миронов
Никита Миронов

Козловский и Ургант остались без публики

Николай Самусь
Николай Самусь

Пора научиться убирать за собой: одна из наиболее острых проблем в наши дни — космический мусор

Все мнения
О проекте