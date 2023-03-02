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Андрей Бочкарев рассказал о многофункциональном благоустройстве территории возле станций БКЛ метро

Араз Салехов
Город
Андрей Бочкарев рассказал о многофункциональном благоустройстве территории возле станций БКЛ метро
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Специалисты создали многофункциональные общественные пространства около станций Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Об этом в четверг, 2 марта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Все территории, прилегающие к станциям Большой кольцевой линии метро, приобрели новый облик благодаря многофункциональному благоустройству, выполненному по современным стандартам с учетом потребностей местных жителей и транзитных пассажиров, — сказал он.

В частности, там появились парки и скверы, спортивные площадки и велодорожки, пункты общественного питания, а также различные коммерческие объекты, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

В минувшую среду, 1 марта, мэр города Сергей Собянин открыл движение по всей БКЛ метро.

Большое кольцо является настоящим сердцем транспортной системы города. Общая протяженность линии составляет 70 километров, в ее состав вошла 31 станция. Всего за десять с небольшим лет в городе создали самую крупную подземную магистраль в мире. Как изменится жизнь горожан после открытия БКЛ — в материале «Вечерней Москвы».

Строительство Благоустройство Большая Кольцевая линия (БКЛ) Москва Андрей Бочкарев
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