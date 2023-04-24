Косметолог Петраш назвала способы быстро уменьшить отеки после пластики

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После пластической операции организму нужно некоторое время для реабилитации. Пластический хирург, косметолог Надежда Петраш дала советы, как быстрее уменьшить отеки после хирургического вмешательства.

Врач пояснила, что после пластики для борьбы с отеками назначаются специальные препараты и уход. В некоторых случаях может понадобиться ношение компрессионного белья или бандажа. Рекомендуется отказаться от посещения бассейна и сауны и снизить время пребывания на открытом солнце.

Уменьшить отеки и снизить боль поможет охлаждение. Для этого можно использовать специальную ледяную подушку или пакет со льдом. Такой компресс нельзя оставлять на коже больше 20 минут.

Петраш также посоветовала пить не менее восьми стаканов воды в день. Это уменьшит отеки за счет естественного увлажнения организма, передает Life.ru.

В свою очередь пластический хирург Иляна Гончарова добавила, что сейчас в трендах естественность. Пластические хирурги и косметологи стремятся к естественным результатам, все больше ценится индивидуальность человека, передает ФАН.

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