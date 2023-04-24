Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Косметолог Петраш назвала способы быстро уменьшить отеки после пластики

Ирина Игнатенко
Общество
Косметолог Петраш назвала способы быстро уменьшить отеки после пластики
Фото: Pexels

После пластической операции организму нужно некоторое время для реабилитации. Пластический хирург, косметолог Надежда Петраш дала советы, как быстрее уменьшить отеки после хирургического вмешательства.

Врач пояснила, что после пластики для борьбы с отеками назначаются специальные препараты и уход. В некоторых случаях может понадобиться ношение компрессионного белья или бандажа. Рекомендуется отказаться от посещения бассейна и сауны и снизить время пребывания на открытом солнце.

Уменьшить отеки и снизить боль поможет охлаждение. Для этого можно использовать специальную ледяную подушку или пакет со льдом. Такой компресс нельзя оставлять на коже больше 20 минут.

Петраш также посоветовала пить не менее восьми стаканов воды в день. Это уменьшит отеки за счет естественного увлажнения организма, передает Life.ru.

В свою очередь пластический хирург Иляна Гончарова добавила, что сейчас в трендах естественность. Пластические хирурги и косметологи стремятся к естественным результатам, все больше ценится индивидуальность человека, передает ФАН.

Пластический хирург Любовь Гауэр рассказала «Вечерней Москве», какие существуют способы коррекции возрастных изменений.

Здоровье Врачи Пластическая хирургия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Ян Арт
Ян Арт

Почему кредитный пузырь в России продолжает надуваться

Никита Михалков
Никита Михалков

Чем удивит 45-й Московский международный кинофестиваль

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Не бойтесь радоваться

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Жесткий кризис соседских отношений: кошатники против птичников

Никита Миронов
Никита Миронов

Украинки отбивают мужей у чопорных леди

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Монархия та, да не та: как пройдет коронация Карл III

Максим Горохов
Максим Горохов

Движение доноров набирает обороты

Все мнения
О проекте