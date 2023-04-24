Андрей Бочкарев оценил готовность наружного освещения на третьем участке Южной рокады

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Москва, Донецкая улица Карта всех событий

Монтаж наружного освещения на Донецкой улице, входящей в состав третьего участка Южной рокады, завершен на 75 процентов. Об этом в понедельник, 24 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— На третьем участке Южной рокады ведется реконструкция Донецкой улицы от Подольской улицы до Курьяновской набережной. Здесь продолжается монтаж наружного освещения, для которого будет установлено 40 опор, — сказал он.

Специалисты уже полностью переустроили электрические сети на участке и заасфальтировали проезжую часть. Помимо этого, завершается обустройство тротуаров и идет строительство очистных сооружений и дождевой канализации.

По словам генерального директора АО «Мосинжпроект» Юрия Кравцова, для городского транспорта на Донецкой улице установят остановки, а также семь зарядных станций для электробусов, передает официальный сайт мэра Москвы.

Создание МСД и Южной рокады в этом году завершит формирование системы хордовых магистралей столицы — по сути, Четвертого транспортного кольца в средней части города, являющегося альтернативой МКАД, Третьему транспортному кольцу и проезду через исторический центр.