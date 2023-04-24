«Ляхи просчитались»: Медведев назвал Польшу враждебным для России образованием

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Польша является враждебным для России образованием. Об этом в понедельник, 24 апреля, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

— Поляки спят и видят, что они снова крутые и что все ресурсы России брошены на сдерживание новой Речи Бандеросполитой. Только вот ляхи просчитались со своей idée fixe — на дворе не середина XVII века. А Польша — не ровня России и никогда ей не будет, — сказал он.

Политик напомнил о желании польских властей объединить часть Украины со своей территорией. Однако, по мнению Медведева, такое решение не придаст Польше должной силы в противостоянии с Россией. Он в своем Telegram-канале заверил, что российская военная техника не перестанет быть менее точной из-за объединения украинцев и поляков.

Политолог и общественный деятель Сергей Марков в беседе с «Вечерней Москвой» назвал главную цель Варшавы в конфликте на Украине. По его словам, в Польше уже открыто говорят о возможности введения войск на Западную Украину. Такой шаг станет началом постепенной польской аннексии «исторических земель».