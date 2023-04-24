Злоумышленник поджег храм Иова Почаевского канонической УПЦ в Черновицкой области

Фото: president.gov.ua

Ночью 24 апреля злоумышленники подожгли храм Иова Почаевского в селе Милиево Черновицкой области. Об этом сообщили в Черновицко-Буковинской епархии канонической Украинской православной церкви.

— В ночь с 23 на 24 апреля 2023 года в результате поджога сгорел храм в честь преподобного Иова Почаевского в селе Милиево Вижницкого района Черновицкой области, — говорится в сообщении.

Храм построен в 2004 году силами прихожан после захвата местной церкви сторонниками раскольнического Киевского патриархата. В ходе разыскных мероприятий полицейские задержали поджигателя, им оказался 34-летний житель села Испас, сообщает РИА Новости.

Попытки православных украинцев защитить Киево-Печерскую лавру, невзирая на нападки представителей радикальных организаций, продолжаются. Власти Украины решили применить силовой захват, поняв, что отобрать святыню мирным путем не получится. Таким образом, один из старейших монастырей Киевской Руси стал еще одним камнем преткновения между православной церковью Украины и России. Что происходит в лавре, удастся ли прихожанам ее защитить и какой статус сегодня у украинской церкви, выясняла «Вечерняя Москва».