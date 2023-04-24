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СК возбудил уголовное дело по факту убийства младенца на юго-востоке Москвы

Степан Жирнов
Происшествия
СК возбудил уголовное дело по факту убийства младенца на юго-востоке Москвы
Фото: Пресс-служба ГСУ СК по Москве
Москва, шоссе Фрезер Карта всех событий

По факту убийства младенца на юго-востоке столицы возбуждено уголовное дело. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в понедельник, 24 апреля.

По ее словам, на теле ребенка были обнаружены ножевые ранения в области шеи. Во рту у погибшего также был сверток бумаги, который препятствовал его свободному дыханию. Из-за наличия признаков насильственной смерти было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии».

Сотрудники Следственного комитета устанавливают детали произошедшего, смотрят записи с камер видеонаблюдения, а также выясняют личность матери погибшего.

Трагедия, о которой идет речь, произошла утром в понедельник. В районе шоссе Фрезер в туалете вагона электропоезда обнаружили тело новорожденного мальчика с ножевыми ранениями. Выяснение обстоятельств произошедшего контролирует прокуратура.

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