Иностранец угнал иномарку в Зеленограде, но не смог ее спрятать и был задержан полицией

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Москва, Зеленоград, 15-й микрорайон Карта всех событий

В Зеленограде злоумышленник угнал иномарку, но не смог ее спрятать и был пойман полицией. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу Владимир Васенин в понедельник, 24 апреля.

По его словам, преступление произошло в 15-м микрорайоне Зеленограда. Злоумышленник вскрыл автомобиль Hyundai Santa Fe, припаркованный у одного из жилых домов, и угнал его. Нанесенный ущерб превысил три миллиона рублей.

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По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Через некоторое время сотрудники ДПС обнаружили похищенный автомобиль: он был припаркован на Пятницком шоссе. На нем были поддельные государственные знаки. Внутри салона полицейские нашли настоящие номера, на которых остались отпечатки пальцев подозреваемого.

В результате оперативно-разыскных действий его задержали в городе Лобня. Им оказался 36-летний иностранец. Фигуранта заключили под стражу. Его возможных соучастников ищет полиция.

Найденный автомобиль вернули законному владельцу.

Другая кража произошла в Подмосковье. Мужчина представился продавцом постельного белья и похитил у пожилой женщины паспорт и всю пенсию.