Полицейские накрыли наркопритон в подмосковном Жуковском

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Московская область, Жуковский, Клубная улица Карта всех событий

В Подмосковье сотрудники полиции накрыли наркопритон. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в понедельник, 24 апреля.

По ее словам, полиции стало известно, что в комнате общежития, расположенного в жилом дома на Клубной улице в городе Жуковском, организован наркопритон. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Правоохранители совершили рейд по данному адресу.

В результате подозреваемый был задержан. Им оказался 35-летний местный житель. Помимо него в комнате нашли двух граждан в состоянии наркотического опьянения, в отношении которых составлены протоколы по статье «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача» КоАП РФ.

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При обыске помещения полицейские нашли использованные одноразовые шприцы и ампулы с остатками неизвестного вещества. Экспертиза показала, что в них содержался метадон.

Фигурант уголовного дела находится под подпиской о невыезде.Ему грозит до четырех лет лишения свободы.

Другая история, связанная с наркотиками, произошла в Подмосковье. Местный житель организовал в своем доме плантацию конопли, которая насчитывала более 200 кустов запрещенного растения. Он также организовал склад в столичной квартире, в котором хранил почти 15 килограммов марихуаны.