Путешествуем ВМесте
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Минюст РФ готовит отмену возможности смены пола в паспорте
Минюст РФ готовит отмену возможности смены пола в паспорте. Об этом в понедельник, 24 апреля, сообщил министр юстиции Константин Чуйченко.
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Приметы и советы
Народный календарь. Почему нельзя льстить 27 апреля Народный календарь. Почему нельзя выходить на улицу в черной одежде 26 апреля Народный календарь. Почему нельзя заводить новые знакомства 25 апреля Народный календарь. Как справиться с зубной болью на Антипа Половода, 24 апреля Народный календарь. Почему запрещено петь и танцевать 23 апреля
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