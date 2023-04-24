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Минюст РФ готовит отмену возможности смены пола в паспорте

Лейла Алиева
Общество
Минюст РФ готовит отмену возможности смены пола в паспорте
Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Минюст РФ готовит отмену возможности смены пола в паспорте. Об этом в понедельник, 24 апреля, сообщил министр юстиции Константин Чуйченко.

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