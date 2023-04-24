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Эпидемиолог Дубинин предупредил об особенности штамма «арктур»

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Эпидемиолог Дубинин предупредил об особенности штамма «арктур»
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Эпидемиолог Николай Дубинин объяснил, что новый вариант коронавирусной инфекции «арктур» — это генетическая производная от штамма «омикрон». Он не вызывает тяжелого течения заболевания и серьезных осложнений.

В то же время специалист предостерег петербуржцев, что чем легче человек переносит вирус, тем тот проще распространяется. Он отметил, что сейчас люди не сидят на карантине и продолжают общение, что помогает вирусу распространяться.

Дубинин отметил, что новые варианты вируса проникают в Россию из стран Юго-Восточной Азии.

Эксперт посоветовал не забывать о ревакцинации и соблюдении мер предосторожности, чтобы избежать заражения, передает издание «Невские новости».

В России подъем заболеваемости коронавирусом ожидается уже в мае из-за пришедшего штамма под названием «арктур», который получил широкое распространение в Индии. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает издание argumenti.ru.

В начале апреля в стране выявили первые случаи заражения новым подвариантом коронавируса «арктур». Чем опасен новый штамм вируса, «Вечерней Москве» рассказал кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

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