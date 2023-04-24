Андрей Бочкарев: За 12 лет в Москве стало почти на 640 объектов долгостроя меньше

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С 2011 года в столице уменьшилось количество объектов незавершенного строительства. Об этом в понедельник, 24 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— В 2011 году была создана оперативная группа по объектам незавершенного строительства. С тех пор разными способами решены вопросы 638 объектов незавершенного строительства, и эта работа продолжается, — рассказал он.

За 12 лет в столице ввели в эксплуатацию 184 объекта, еще в 258 — возобновили строительство, среди них проект «Синий зуб» на проспекте Вернадского. Также специалисты привели в порядок 196 площадок, занятых ранее долгостроями.

Руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин добавил, что после демонтажа конструкций была благоустроена Хохловская площадь в центре города с музеефикацией фрагмента стены Белого города, также вовлечен в хозяйственный оборот участок территории Ховринской больницы.

С момента появления «дорожной карты» проблемных объектов Москвы из нее исключили 173 дома. Так, определены «дорожные карты» по каждому долгострою столицы, все объекты обеспечены финансированием, а строительство ведется в плановом режиме.