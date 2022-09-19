Андрей Бочкарев: Более 170 домов исключили из списка проблемных объектов Москвы за пять лет

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

С момента появления «дорожной карты» проблемных объектов Москвы из нее исключили 173 дома. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в понедельник, 19 сентября.

— Москва системно решает проблемы обманутых дольщиков. Часть объектов достраивают городские застройщики, часть — Московский фонд защиты прав дольщиков, часть — инвесторы. Всего с 2011 года решены проблемы 24 437 пострадавших граждан, что стало возможным благодаря вводу в эксплуатацию 230 домов, — сказал Бочкарев.

По его словам, на сегодняшний день определены «дорожные карты» по каждому долгострою столицы, все объекты обеспечены финансированием, а строительство ведется в плановом режиме.

Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова добавила, что благодаря вводу в эксплуатацию 173 проблемных объектов жилье получили 11 743 семьи дольщиков. Она также отметила, что доля объектов, возводимых по старой схеме, ежегодно сокращается, а число зданий, возводимых на средства с эскроу-счетов, растет.

Декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко в этом ключе подчеркнул, что новые схемы финансирования защищают людей от недобросовестных застройщиков.

До этого депутат Московской городской думы Александр Козлов отметил, что в ТиНАО осталось достроить пять проблемных объектов для дольщиков. По его словам, в настоящее время специалисты работают еще на четырех площадках.