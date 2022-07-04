Депутат МГД Козлов: В ТиНАО осталось достроить пять объектов для обманутых дольщиков

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) осталось достроить пять проблемных объектов для дольщиков. Об этом в понедельник, 4 июля, сообщил депутат Московской городской думы от поселений округов Александр Козлов.

— Мы — молодой округ. Здесь покупают квартиры те, кому сегодня 26–36 лет, молодые семьи, которые хотят расшириться, иметь достаточно площади, чтобы их дети чувствовали себя комфортно и росли в хороших условиях. Важно обеспечить всех, кто поверил в новые возможности наших районов, вложил средства, качественным жильем, а значит, в том числе полностью закрыть проблему обманутых дольщиков, — отметил он.

По данным Москомстройинвеста, город с 2012 года восстановил права более 10 тысяч обманутых дольщиков, всего введено в эксплуатацию 167 проблемных корпусов. По его словам, за 2021 год было сразу введено 45 проблемных корпусов (ЖК «Марьино Град», «Спортивный квартал», «Спорт таун») из 48 по всему городу.

Депутат добавил, что в настоящее время специалисты работают еще на четырех площадках: ЖК «Легенда», ЖК «Кокошкино», ЖК «Троицк Е-39», ЖК «Остров Эрин». Пятым проблемным объектом является ЖК «Воскресенское», передает слова Козлова агентство городских новостей «Москва».

В Красногорске фонд развития территорий получил разрешение на ввод в эксплуатацию дома № 8 в составе ЖК «Митино О2». Отмечается, что с 4 июля квартиры в доме получат 311 дольщиков.