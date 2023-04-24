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Одиннадцать человек погибли в ДТП на дорогах Москвы за прошедшую неделю

Степан Жирнов
Происшествия
Одиннадцать человек погибли в ДТП на дорогах Москвы за прошедшую неделю
Фото: АГН Москва

За прошедшую неделю в ДТП на дорогах столицы погибли 11 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы в понедельник, 24 апреля.

По данным ведомства, в период с 17 по 23 апреля в столице произошло 165 аварий, в которых 11 человек погибли и еще 166 получили различные травмы. Среди пострадавших — 23 ребенка в возрасте до 16 лет.

За отчетный период произошло 60 столкновений транспортных средств. Также сбили 46 человек. В трети случаев аварии происходили в зоне действия пешеходных переходов.

Больше всего ДТП пришлось на понедельник — 30 случаев. Меньше всего аварий произошло в воскресенье — всего 13.

Примечательно, что 18 столкновений произошли с участием мотоциклов, и еще девять — с велосипедами.

По сравнению с предыдущей неделей количество смертей в ДТП увеличилось вдвое. В период с 10 по 16 апреля в авариях погибли пять человек.

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