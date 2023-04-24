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Пятнадцать школ в Щелкове перевели на дистанционное обучение из-за угрозы теракта

Степан Жирнов
Происшествия
Пятнадцать школ в Щелкове перевели на дистанционное обучение из-за угрозы теракта
Фото: teplystan.mos.ru

В подмосковном Щелкове из-за угрозы теракта учеников 15 школ перевели на дистанционное обучение. Об этом стало известно в понедельник, 24 апреля.

По предварительной информации, неизвестные сообщили о минировании учебных заведений. В связи с этим школам порекомендовали провести занятия удаленно. По факту произошедшего ФСБ и МВД проводят проверку.

Как сообщили РИА Новости, к настоящему моменту информация о минированиях в школах не подтвердилась.

Другой инцидент произошел в Ставрополье. Сотрудники ФСБ задержали злоумышленника, который планировал теракт в общественном месте.

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