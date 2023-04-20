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Сотрудники ФСБ задержали планировавшего теракт члена ИГИЛ в Ставрополье

Евгений Белоусов
Происшествия
Сотрудники ФСБ задержали планировавшего теракт члена ИГИЛ в Ставрополье
Фото: sevbutovo.mos.ru

Член ИГИЛ*, который планировал теракт в общественном месте, задержан в Ставропольском крае. Об этом в четверг, 20 апреля, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

— ФСБ России на территории Ставропольского края пресечена противоправная деятельность гражданина РФ — сторонника международной террористической организации (МТО) ИГИЛ, планировавшего по указанию зарубежных эмиссаров совершение террористического акта на одном из объектов массового пребывания, — говорится в сообщении.

Террориста задержали в городе Минеральные Воды, когда он готовился к совершению преступления. При обыске у него нашли средства связи с кураторами ИГИЛ на Ближнем Востоке, а также компоненты для изготовления самодельной взрывчатки, передает РИА Новости.

2 марта сотрудники ФСБ предотвратили поджог военкомата в закрытом городе Новоуральске Свердловской области. В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к террористическому акту».

19 апреля сотрудники Федеральной службы безопасности задержали гражданина Украины и РФ, который планировал взорвать объект энергосистемы в Керчи. Во время обысков силовики изъяли самодельное взрывное устройство, а также средства связи, в которых имелась переписка с представителя СБУ.

*«Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещенная на территории России по решению Верховного суда.

Ставропольский край ФСБ ИГИЛ* Терроризм
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