ФСБ предотвратила поджог военкомата в Новоуральске

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Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили поджог военкомата в закрытом городе Новоуральске Свердловской области. Об этом в четверг, 2 марта, сообщили в пресс-службе ведомства.

Задержанным оказался 44-летний гражданин России. По месту жительства злоумышленника на данный момент были проведены оперативные мероприятия.

Специалисты спецслужбы обнаружили и изъяли три самодельных зажигательных устройства. Помимо этого, были найдены вещества, предназначенные для создания схожего оружия.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к террористическому акту». В настоящее время задержанный находится под стражей, передает ТАСС.

31 января российский суд впервые вынес приговор по статье «Теракт» за поджог военкомата. Инцидент, о котором идет речь, произошел в Нижневартовске 4 мая 2022 года.

Двое злоумышленников попытались поджечь местный военкомат при помощи коктейлей Молотова. Одного обвиняемого суд приговорил к 12 годам колонии.