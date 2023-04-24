Худрук Кремлевского балета Андрей Петров умер на 78-м году жизни

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Народный артист Российской Федерации, хореограф, основатель, художественный руководитель и главный балетмейстер театра «Кремлевский балет» Андрей Петров скончался в возрасте 78 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Кремлевского дворца.

— Жизненный путь Андрея Борисовича всегда был наполнен творческими порывами, добросовестным созидательным трудом и деятельным стремлением внести свой вклад в сохранение и развитие русского хореографического искусства, — говорится в сообщении.

При этом о причинах смерти артиста не сообщается.

Андрей Петров являлся художественным руководителем Кремлевского балета с 1990 года. Также он занимал должность главного балетмейстера театра. В 1970-х годах Петров ставил спектакли в Театре на Таганке, Театре на Бронной и московском театре «Ромэн».

В период с 1993 по 2001 он занимал пост генерального директора Государственного Кремлевского дворца.