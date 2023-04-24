Эксперт Садыкова оценила вероятность распространения сибирской язвы в Нижегородской области

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Сибирская язва пока не выявлена у жителей Нижегородской области. Тем не менее, болезнь может возникнуть на территории региона. Об этом рассказала заместитель главы Роспотребнадзора по региону Наталья Садыкова.

По словам эксперта, источником заражения нередко становятся сибиреязвенные скотомогильники, если нарушается их целостность. На территории области имеются подобные объекты.

Также инфекцию могут завезти в регион из соседних территорий.

При этом эксперт отметила, что заболевание в настоящее время поддается лечению, и жителям региона не стоит всерьез опасаться массового распространения сибирской язвы сообщает NewsNN.

Сибирская язва распространяется через контакт с зараженным мясом. Чтобы обезопасить себя, покупки следует совершать в магазинах, а не на стихийных рынках. Об этом рассказала доктор медицинских наук, телеведущая Елена Малышева, передает Nation news.

Что такое сибирская язва, какие у нее симптомы, насколько она опасна и есть ли риск эпидемии — в материале «Вечерней Москвы».