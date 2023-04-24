Ефимов: Около 419 тысяч заявок на услуги и сервисы в имущественно-земельной и жилищной сферах обработали в Москве в 2023 году

Фото: Пресс-служба комплекса экономической политики Москвы

По итогам первого квартала 2023 года столичный департамент городского имущества обработал около 419 тысяч заявок на услуги и сервисы в имущественно-земельной и жилищной сферах, 96 процентов которых поступало через официальный сайт мэра Москвы. Об этом в понедельник, 24 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Москвичи и представители бизнеса при помощи портала mos.ru могут получить информацию о финансово-лицевых счетах, узнать статус договора с Департаментом городского имущества, заказать различные документы и многое другое. Всего доступно около 40 услуг и сервисов. В первом квартале 2023 года электронными услугами и сервисами воспользовались более 401,9 тысячи раз — это свыше 96 процентов от общего количества запросов, поступивших в имущественно-земельной сфере, — рассказал Ефимов.

Министр правительства Москвы, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что москвичи воспользовались сервисом сверки финансово-лицевых счетов 327 тысяч раз. Еще 18 тысяч обращений было связано с функцией «Предоставление информации об очередности граждан, состоящих на жилищном учете».

Гаман отметил, что самой популярной госуслугой стал заказ справки о правах на жилье, зарегистрированных до 1998 года. Ею воспользовались 7,3 тысячи раз.

С 2023 года все документы на государственную регистрацию недвижимости город направляет в Росреестр в цифровом формате. Это, например, договоры по результатам торгов, договоры аренды и дополнительные соглашения к ним.

По словам Ефимова, в результате регистрация прав и сделок составила 100 процентов. Кроме того, существенно сократился срок госрегистрации прав на объекты недвижимости по программе реновации.