Собака в Подмосковье спасла 18-летнюю хозяйку от смерти из-за инсульта

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Московская область, Домодедово, улица Пирогова, 9/2 Карта всех событий

В Подмосковье собака разбудила хозяйку и тем самым спасла ее от смерти от инсульта. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области в понедельник, 24 апреля.

По данным ведомства, 18-летней девушке из Домодедова дома стало плохо, и она решила прилечь. Заснуть хозяйке помешала собака, которая стала громко лаять. Очнувшись, девушка, у которой в этот момент начались речевые нарушения и паралич левой стороны лица, смогла позвонить матери, которая и вызвала скорую.

Жительницу Подмосковья экстренно доставили в Региональный сосудистый центр Домодедовской больницы. Врачи диагностировали у нее ишемический инсульт — резкое нарушение кровоснабжения мозга, которое произошло из-за закупоривания сосуда оторвавшимся тромбом. Пациентку срочно прооперировали.

— Под рентген-контролем с помощью ангиографа мы провели тромбэкстракцию — малоинвазивную операцию, в ходе которой через небольшой прокол в бедре ввели специальный катетер к сосудам головного мозга и удалили тромб размером четыре миллиметра. Операция прошла успешно и заняла около 40 минут, — рассказал заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Леонид Гинзбург.

В настоящий момент жизни и здоровью девушки ничего не угрожает. Ее самочувствие улучшилось, речь и двигательные функции восстановились. Она продолжает проходить лечение в неврологическом отделении больницы.

Недавно в Оренбургской области местные врачи удалили подростку опухоль, масса которой превысила три килограмма.