Мосгортранс снизил стоимость билетов в Ялту и Геленджик до конца мая

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Мосгортранс снизил стоимость билетов в Ялту и Геленджик на 30 процентов до конца мая. Об этом в понедельник, 24 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

— Маршруты автобусов в Геленджик и Ялту — отличная альтернатива авиа и ж/д транспорту. В этом сезоне они будут отправляться от Международного автовокзала «Саларьево» раз в неделю по пятницам. Еще больше пассажиров смогут оценить все преимущества наших автобусов во время поездки на море, — рассказал он.

Взрослый билет до Геленджика будет стоить 3850 рублей, детский — 1925 рублей, а провоз багажа — 385. За взрослый билет до Ялты нужно будет заплатить пять тысяч рублей, за детский — 2,5 тысячи, за багаж — 500 рублей, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Недавно стало известно, что весной прошлого года около 24 тысяч жителей столицы отправились в путешествие с городских автовокзалов. Самыми популярными городами для весенних путешествий оказались Казань, Тула, Санкт-Петербург, Сочи и Кострома.