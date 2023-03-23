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Около 24 тысяч москвичей в прошлом году отправились в путешествие с городских автовокзалов

Лейла Алиева
Город
Около 24 тысяч москвичей в прошлом году отправились в путешествие с городских автовокзалов
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Весной прошлого года около 24 тысяч жителей столицы отправились в путешествие с городских автовокзалов. Об этом в четверг, 23 марта, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

— Автовокзалы Москвы — идеальное место, чтобы отправиться в долгожданную поездку. Они современные, комфортные и удобные. Самые популярные города для весенних путешествий — Казань, Тула, Санкт-Петербург, Сочи, Кострома, — говорится в сообщении.

Данные маршруты выбрали порядка 24 тысяч человек, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Автовокзалами Москвы в феврале воспользовались свыше 180 тысяч человек — это почти на 10 процентов больше, чем в прошлый период 2022 года. Уточняется, что на них граждане ездили по делам, на работу, учебу, добирались до дома и парков.

Руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов сообщил, что за год с момента запуска межрегиональных маршрутов Мосгортранса в Новомосковск Тульской области этими рейсами воспользовались более 60 тысяч человек.

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