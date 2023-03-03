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Межрегиональные маршруты Мосгортранса перевезли в Новомосковск более 60 тысяч пассажиров

Полина Пашкина
Город
Межрегиональные маршруты Мосгортранса перевезли в Новомосковск более 60 тысяч пассажиров
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Почти за год с момента запуска межрегиональными маршрутами Мосгортранса в Новомосковск Тульской области воспользовались более 60 тысяч человек. Об этом в пятницу, 3 марта, сообщил руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.

Рейс в Новомосковск стал одним из самых популярных направлений от столичных автовокзалов. Летом также организовывали маршруты в Ялту и Геленджик.

— В сезон отпусков автобусы стали доступной альтернативой авиационному и железнодорожному транспорту, — рассказал Максим Ликсутов.

Пассажиры могут отправиться в поездку между регионами с комфортом. В автобусах их ждут климат-контроль, удобные кресла, столики и индивидуальное освещение, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

В поездках для безопасности пассажиров профессиональные водители меняются в пути, чтобы исключить усталость за рулем.

Недавно сообщалось, что межрегиональные автобусы, наравне с автомобилями, такси и наземным городским транспортом с номерами Москвы и области, смогут бесплатно проезжать по Московскому скоростному диаметру.

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