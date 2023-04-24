Пьяная женщина устроила дебош на борту рейса Бангкок — Москва

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Пьяная женщина устроила дебош на борту самолета, летевшего из Бангкока в Москву. Об этом стало известно в понедельник, 24 апреля.

Известно, что женщина села в самолет трезвая и без признаков агрессии. Однако как только самолет взлетел, пассажирка начала выпивать пронесенный на борт алкоголь. В какой-то момент она начала ходить между рядами, выкрикивать лозунги против проведения специальной военной операции, а также спорить и ссориться с пассажирами и бортпроводниками.

Очевидцы заявляют, что в процессе дебоша женщина выпила какие-то таблетки, после чего у нее началась истерика. Чтобы утихомирить нарушительницу, экипажу самолета пришлось связать ее. Остальную часть девятичасового полета пассажирка вела себя агрессивно и непристойно. Как сообщил Telegram-канал Baza, в аэропорту девушку передали сотрудникам полиции.

Другой случай произошел на борту самолета, который летел из Москвы в Магадан. В какой-то момент один из пассажиров встал с кресла и попытался открыть дверь, чтобы выйти из воздушного судна. Его остановили очевидцы. В пункте назначения нарушителя также передали правоохранительным органам.