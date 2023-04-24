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Сантехник избил пенсионерку в центре Москвы после отказа платить за смену крана

Степан Жирнов
Происшествия
Сантехник избил пенсионерку в центре Москвы после отказа платить за смену крана
Фото: shutterstock
Москва, улица Ефремова Карта всех событий

В центре столицы сантехник напал на пенсионерку после того, как она отказалась оплачивать замену крана в квартире за высокую цену. Об этом стало известно в понедельник, 24 апреля.

Инцидент произошел в квартире жилого дома на улице Ефремова в районе Хамовники. 64-летняя женщина, которая работает в сфере частного извоза, обратилась за помощью к коммунальщикам с просьбой поменять смеситель на раковине в недавно приобретенной квартире. Однако те отказались, сообщив, что стояки в помещении несогласованно изменили, сперва их нужно привести в проектный вид.

В связи с этим женщина-пенсионерка обратилась к частному мастеру. Стоимость его услуг определил бы фронт проведенных работ, но за вызов он попросил 500 рублей.

Когда мужчина приехал, он не понял, что от него требуется, тогда ему в подмогу призвали слесаря из коммунальной службы. Он сообщил, что все проблемы решит замена шарового крана.

Частник заявил, что эта услуга будет стоить 27 500 рублей. Пенсионерка со столь высокой ценой не согласилась и отказалась от услуги. Тогда мужчина потребовал 5200 рублей за выезд и покупку крана. Москвичка отказалась платить и за это.

Тогда злоумышленник перерезал шланг от холодной воды, после чего набросился на хозяйку. Женщина получила ранение от удара сантехническими щипцами, а также ушиб предплечья.

Как сообщил «МК», женщина обратилась в травмпункт и в полицию.

Другое нападение произошло на востоке Москвы. Мужчина поссорился со своим отцом и избил его молотком.

Пенсионеры Район Хамовники Сантехника Москва Центральный административный округ (ЦАО)
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