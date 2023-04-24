Путешествуем ВМесте
«Путешествуем ВМесте»: из Москвы в Карелию на машине — старинные замки, парк «Рускеала» и гастрономические изыски «Путешествуем ВМесте». Жемчужина Черного моря Сочи. Часть 2: Воронцовские пещеры, дендрарий и океанариум Что посмотреть и куда сходить в Сочи «Путешествуем ВМесте»: Тольятти — «Лабиринт желаний», Жигулевское море и замок Гарибальди «Путешествуем ВМесте»: сердце России — Самара
Приметы и советы
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Школа-интернат загорелась в Йошкар-Оле
Школа-интернат загорелась на территории Йошкар-Олы. Об этом в понедельник, 24 апреля, сообщили в пресс-службе МЧС.
По данным ведомства, дети и учителя смогли эвакуироваться. Данных о пострадавших нет.
Речь идет про учебное заведение в селе Семеновка. Возгоранию присвоили третий ранг сложности. Горит крыша здания, площадь составляет 250 квадратных метров.
Другой пожар произошел недавно на территории Новой Москвы. В Сосенском поселении, на улице Адмирала Корнилова, загорелись бытовки. Один человек погиб.
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Приметы и советы
Народный календарь. Почему нельзя льстить 27 апреля Народный календарь. Почему нельзя выходить на улицу в черной одежде 26 апреля Народный календарь. Почему нельзя заводить новые знакомства 25 апреля Народный календарь. Как справиться с зубной болью на Антипа Половода, 24 апреля Народный календарь. Почему запрещено петь и танцевать 23 апреля
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