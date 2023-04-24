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Школа-интернат загорелась в Йошкар-Оле

Полина Долганова
Степан Жирнов
Происшествия
Школа-интернат загорелась в Йошкар-Оле
Фото: Пресс-служба МЧС России

Школа-интернат загорелась на территории Йошкар-Олы. Об этом в понедельник, 24 апреля, сообщили в пресс-службе МЧС.

По данным ведомства, дети и учителя смогли эвакуироваться. Данных о пострадавших нет.

Видео: Пресс-служба МЧС России

Речь идет про учебное заведение в селе Семеновка. Возгоранию присвоили третий ранг сложности. Горит крыша здания, площадь составляет 250 квадратных метров.

Другой пожар произошел недавно на территории Новой Москвы. В Сосенском поселении, на улице Адмирала Корнилова, загорелись бытовки. Один человек погиб.

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