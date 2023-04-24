Один человек погиб при пожаре в бытовках в Новой Москве
Две бытовки загорелись в Новой Москве, один человек погиб. Об этом в понедельник, 24 апреля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.
Пожар произошел на улице Адмирала Корнилова, 61Б.
— Сгорели две бытовки, — рассказал источник «ВМ».
Площадь пожара составила 20 квадратных метров.
После ликвидации пожара в квартире в Янтарном проезде было найдено тело мужчины 1965 года рождения. Точная причина пожара устанавливается. По предварительным данным, причиной инцидента стало неосторожное обращение с огнем при курении.
22 апреля специалисты ликвидировали открытое горение в квартире жилого многоэтажного дома в районе Ясенево. Изначально было зафиксировано крупное скопление черного дыма, идущего с шестого этажа дома 13, корпус 2, по улице Ясногорской.