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Тело мужчины обнаружили после пожара в квартире дома в Янтарном проезде

Евгений Силаев
Происшествия
Тело мужчины обнаружили после пожара в квартире дома в Янтарном проезде
Фото: Прокуратура Москвы
Москва, Янтарный проезд Карта всех событий

После ликвидации пожара в квартире в Янтарном проезде было найдено тело мужчины 1965 года рождения. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в воскресенье, 23 апреля.

Точная причина пожара устанавливается. По предварительным данным, причиной инцидента стало неосторожное обращение с огнем при курении.

Бабушкинская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и причин пожара, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, рассказала Нефедова.

22 апреля специалисты ликвидировали открытое горение в квартире жилого многоэтажного дома в районе Ясенево. Изначально было зафиксировано крупное скопление черного дыма, идущего с шестого этажа дома 13, корпус 2, по улице Ясногорской.

Позже был найден и ликвидирован очаг возгорания. Пострадавших в результате инцидента нет.

Еще один пожар случился в подмосковных Люберцах 22 апреля, где загорелся цех по утилизации пластика. Площадь возгорания составила 1,5 тысячи квадратных метров. В процессе ликвидации пожара участвовали 38 человек.

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